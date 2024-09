Titãs: o retorno de Branco Mello aos palcos após nova retirada de tumor

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Branco Mello, baixista e cantor dos Titãs, de 62 anos, retornou aos palcos no último sábado, 28, após se afastar da banda para a retirada de mais um tumor das amígdalas, em julho.

A apresentação ocorreu no Espaço Unimed, em São Paulo, com a participação especial do guitarrista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, e da cantora Bruna Magalhães, que participou do projeto Titãs Microfonado.

Branco se apresentou com os colegas de banda Tony Bellotto e Sergio Britto. A banda é formada ainda por Beto Lee, filho de Rita Lee, na guitarra, e Mario Fabre, na bateria. Na plateia, estavam convidados especiais, como Malu Mader, esposa de Bellotto, e João e Antônio Lee, filhos de Rita e Roberto.

