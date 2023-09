The Town: Veigh “passa mal” e assusta o público em show teatral

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Veigh, um dos principais nomes do trap atual, se apresentou hoje no palco Factory do The Town, e assustou parte do público com uma performance teatral inesperada: enquanto cantava o hit Engana Dizendo que Ama, o trapper finge passar mal e é carregado para fora do palco. Em seguida, uma imagem de ambulância é projetada e ele reaparece em uma maca, sendo “ressuscitado” por médicos para entoar os versos de Jeito Bandido.

O vídeo do momento viralizou nas redes socias e é possível ouvir a reação do público ao fundo. “Todo mundo aqui se preocupou. Achei que era verdade”, fala uma. “Tomei um susto muito grande”, continua o áudio. Logo em seguida, no entanto, o cantor entoa os primeiros versos de Jeito Bandido e é acompanhado pela plateia, que canta em coro junto com ele.

Nascido em Itapevi, na Zona Oeste de São Paulo, Thiago Veigh, de 22 anos, começou a carreira no hoje extinto duo Constelação. Em carreira solo, ele estourou com o álbum Dos Prédios, lançado em 2022. A continuação, Dos Prédios Deluxe, chegou às plataformas digitais esse ano como uma das maiores estreias do Spotify Brasil, com 6,5 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas. O trabalho fez dele um dos principais expoentes do trap, uma variável mais melódica do rap.

