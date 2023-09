The Town: Ônibus com passageiros para o festival pega fogo; veja vídeo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um ônibus exclusivo para transportar passageiros para o The Town pegou fogo por volta das 17h deste sábado, 2. O veículo estava na avenida 23 de Maio e o incêndio começou na parte traseira.

Os passageiros começaram a sentir o cheiro de queimado e gritaram para o motorista parar e todos conseguiram descer sem ferimentos. A passagem deste ônibus era comercializada por 30 reais e fazia parte do serviço exclusivo de transporte do The Town.

A assessoria de imprensa do festival confirmou que ônibus prestava serviço ao The Town e que o incêndio foi causado por aquecimento.

O primeiro dia do festival foi marcado ainda por filas quilométricas para acessar o evento, e problemas no serviço de trem, que operava com velocidade reduzida.

