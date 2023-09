The Town: confira os brinquedos que garantem adrenalina no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Está dada a largada para a primeira edição do The Town. O festival paulistano abre as portas neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, com atrações musicais que vão agitar o público nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Além de nomes como Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters, Demi Lovato e artistas nacionais para todos os gostos, o festival tem ainda um parque de diversões disponível para aqueles que querem aproveitar o evento com adrenalina.

Os brinquedos funcionam das 14h às meia-noite e oferecem opções variadas. Entre as atrações, a mais concorrida é a tirolesa, que passa em frente o Skyline, palco principal do evento. Outras opções são a roda-gigante, a monta-russa e o Megadrop, uma torre de mais de 50 metros de altura que dá uma visão panorâmica da Cidade da Música e muito frio na barriga durante a queda livre.

Para aproveitar os brinquedos é preciso ir até a atração desejada e agendar um horário através do código de barras disponível no aplicativo do evento. Confira o vídeo:

