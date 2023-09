The Town: confira a setlist completa de Leon Bridges no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor americano Leon Bridges é a terceira atração a subir ao palco The One do The Town nesse domingo, se apresentando antes de Seu Jorge, que encerra o palco no segundo dia de festival. Minutos antes do show, o perfil oficial do evento revelou para o público a setlist oficial que será tocada pelo músico.

Com apenas três álbuns lançados, Bridges se firmou como um dos principais nomes do blues da atualidade. Seu mais recente álbum, Gold-Diggers Sound, de 2021, é uma resposta à onda de racismo e violência que ocorreu nos Estados Unidos a partir do assassinato de George Floyd.

Confira a setlist:

🚨vazou a lista de pérolas q Leon vai trazer pro palco The One ✨ #TheTown2023 #IssoÉTheTown #LEONBRIDGESnoTheTown pic.twitter.com/CWmEd2NucU — The Town (@thetownfestival) September 3, 2023

