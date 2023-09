The Town: confira a provável setlist do show de Luísa Sonza no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de cantar ao lado de Demi Lovato no primeiro dia de The Town, a gaúcha Luísa Sonza volta ao palco Skyline nesse domingo às 16h05, com um show inédito que inaugura a turnê do recém lançado Escândalo íntimo, álbum que bateu recordes nas plataformas digitais. Ansiosa, a cantora adiantou em um tweet do início de agosto a setlist que apresentará no festival. Algumas canções foram mantidas em sigilo, mas é possível fazer alguns palpites com base nos títulos do novo álbum. Confira a seguir: