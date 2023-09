The Town: confira a possível setlist de show do Maroon 5 no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda americana Maroon 5, liderada por Adam Levine, se apresenta no palco Skyline do The Town na noite desta quinta-feira, 7. A atração não é inédita para o público brasileiro, visto que o grupo já veio ao país inúmeras vezes — no ano passado, fizeram dois shows por aqui. Desde então, não lançaram nenhum disco novo. A partir das apresentações recentes da banda, confira a provável setlist que o Maroon 5 deve apresentar hoje no festival:

Animals One More Night This Love Stereo Hearts (Cover de Gym Class Heroes) Harder to Breathe Lucky Strike Sunday Morning Payphone What Lovers Do Makes Me Wonder I Wanna Be Your Lover (Cover de Prince) Heavy (do tecladista PJ Morton) Maps Memories Don’t Wanna Know Love Somebody Moves Like Jaggers Stayin’ Alive (Cover de Bee Gees) She Will Be Loved Girls Like You Sugar

