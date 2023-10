Taylor Swift volta a estádio para ver jogo da NFL e audiência bate recorde

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 2 out 2023, 11h47 - Publicado em 2 out 2023, 11h36

A cantora Taylor Swift assistiu a mais um jogo do Kansas City Chiefs em uma partida do campeonato de futebol americano neste domingo, 1. Esta é a segunda vez que Taylor vai ao estádio assistir ao time e, agora, ela foi seguida de perto por seus fãs, o Swifties. A NFL (liga profissional de futebol americano) está surfando na onda e viu sua audiência mais uma vez aumentar, inclusive de pessoas que jamais assistiram o esporte e estão ávidas para entender as regras.

A plataforma de ingressos Stubhub reportou um aumento de 175% na procura por ingressos para o jogo do Chiefs contra Jets, tornando-se o segundo mais vendido da atual temporada. A audiência total ultrapassou 24 milhões de pessoas, se tornando a mais assistida na semana, especialmente entre mulheres de 12 e 49 anos (não coincidentemente, o principal grupo demográfico de fãs da cantora).

A abertura da transmissão televisiva do jogo, inclusive, começou com a música Welcome To New York, de Taylor, já que o jogo ocorreu no Met-Life Stadium, em Nova Jersey, sede do time adversário, os New York Jets. A artista mais uma vez se mostrou pé quente e o Chiefs venceram a partirda por 23 a 20.

O repentino interesse da cantora no esporte ocorreu após ela começar a ser vista com um dos jogadores do Chiefs, o tight end Travis Kelce, com quem a cantora supostamente estaria namorando. Taylor está de férias da multimilionária turnê The Eras Tour. Ela retorna aos palcos em novembro, com show em Buenos Aires, e depois no Brasil. Taylor assistiu ao jogo do camarote, acompanhada de outras estrelas de Hollywood, como Blake Lively, Ryan Renolds, Sophie Turner, Sabrina Carpenter, Hugh Jackman e Antoni Porowski. O estádio Met-Life, aliás, é bastante conhecido pela cantora, que já se apresentou por lá três vezes em maio deste ano, com ingressos esgotados.

A transmissão do jogo mostrava a todo momento a reação Taylor Swift às jogadas. Quando o Chiefs marcou um touchdown, o telão do estádio exibiu a comemoração da cantora. Ian Trombetta, vice-presidente sênior de marketing social e influenciadores da NFL disse para Taylor que ela tem convite garantido para todos os próximos jogos. A NFL está enxergando neste repentino interesse da artista a possibilidade de conquistar novos fãs para o esporte.

Taylor Swift arriving at MetLife Stadium for Travis Kelce’s game with Blake Lively, Ryan Reynolds and Hugh Jackman. pic.twitter.com/BOhi9ZLdsr — Pop Base (@PopBase) October 1, 2023

Taylor Swift & Blake Lively react to the Chiefs touchdown. 📺: NBC & Peacock pic.twitter.com/QHn4OxQYJJ — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) October 2, 2023

“That’s him!” 😭 Taylor supportive of Travis Kelce during the Chiefs vs Jets game tonight! pic.twitter.com/GAmUXTqEO0 — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 2, 2023

