Talking Heads recusa proposta milionária para turnê de reunião em 2024

No ano passado, quando os ex-integrantes do Talking Heads se reuniram para divulgar o relançamento do filme Stop Making Sense no Festival, de 1984, agora em 4K, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, os fãs ficaram esperançosos com um possível retorno do grupo, após boatos de que eles seriam uma das atrações do festival de Coachella deste ano.

A última vez que eles apareceram juntos havia sido há 22 anos, na cerimônia em que eles foram incluídos no Hall da Fama do Rock, em 2002. Antes disso, o último show do grupo com a formação completa ocorreu em 1984, apesar de continuarem lançado discos nos anos seguintes, até a saída de David Byrne, em 1991. O grupo seguiu adiante, mas sem fazer o mesmo sucesso.

Segundo a revista Billboard americana, o grupo deveria se reunir neste ano para shows no Coachella, rumor reforçado pela viagem do curador do evento, Paul Tollett, para o Canadá, com o intuito de encontrar o grupo. A proposta de 10 milhões de dólares, no entanto, não seguiu adiante. Meses depois, a gigante do entretenimento Live Nation, teria oferecido cerca de 80 milhões de dólares para o grupo realizar cerca de oito shows em grandes festivais. Proposta também negado pelo grupo.

