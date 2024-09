Sting confirma três shows no Brasil em fevereiro de 2025

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Sting anunciou nesta segunda-feira, 23, que fará três shows no Brasil com o trio formado por Dominic Miller, na guitarra, Chris Maas, na bateria e Sting no baixo e vocais. Os shows serão no Rio de Janeiro, no dia 14 de fevereiro (Farmasi Arena), dia 16 em São Paulo (Parque Ibirapuera) e no dia 18 de fevereiro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

A pré-venda de ingressos começam nos dias 25 e 26 de setembro. O público geral poderá comprar a partir de 27 de setembro e parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros. Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site https://www.ticketmaster.com.br ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.