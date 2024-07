Smashing Pumpkins confirma dois shows no Brasil em novembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Smashing Pumpkins anunciou que fará dois shows no Brasil em novembro. A turnê é uma parceria da gravadora Balaclava Records com a produtora Music On Events.

Ícone do rock alternativo dos anos 1990, Smashing Pumpkins se apresentará em 1º de novembro, em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, e em 3 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta-feira, 19, pelo site Tickets On.

A banda é liderada pelo vocalista Billy Corgan e trará ao Brasil a turnê The World is a Vampire Tour com integrantes da formação original, com James Iha na guitarra e Jimmy Chamberlin na bateria.