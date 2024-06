Skowa, integrante do Trio Mocotó, morre aos 68 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista, arranjador e cantor Marco Antônio Gonçalves dos Santos, o Skowa, morreu nesta quinta-feira, 13, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O músico estava internado em um hospital em Botucatu, no interior de São Paulo. Skowa era integrante do Trio Mocotó e da banda Skowa e a Máfia, além de um dos grandes expoentes da black music nacional.

Skowa começou a tocar profissionalmente em 1970, quando fundo o Clube do Choro em São Paulo. Fã de Jimi Hendrix, o guitarrista tocou com diversos músicos, como Jorge Ben Jor, até fundar sua própria banda. O grupo se separou no início dos anos 1990, mas a carreira rendeu hits como Atropelamento e Fuga e participações em diversos programas de auditório da época.

Em 2003 ele entrou para o Trio Mocotó no lugar de Fritz, o Escovão. A suingada batida do Trio, por exemplo, deu origem ao samba-rock e levou ao estrelato Jorge Ben Jor em meados dos anos 1960. O grupo se mantinha ativo até os dias de hoje e fez show recentemente no Sesc 24 de maio, em São Paulo.

