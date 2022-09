Sinuca? As ‘exigências’ do Jovem Dionísio no camarim do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No início do ano, a banda paranaense Jovem Dionísio tomou de assalto as paradas musicais com a música-chiclete Acorda Pedrinho. Na letra, eles cantam sobre Pedrinho, um frequentador de um bar em Curitiba que sempre dorme durante as partidas de sinuca. Após a explosão do improvável hit, o grupo foi convidado para se apresentar em programas de TV e em diversos festivais, além da agenda de shows ficar lotada. Neste sábado, a banda é uma das atrações do palco Supernova, do Rock in Rio. Em novembro, eles estarão no Primavera Sound, em São Paulo.

Em clima descontraído, a banda conversou com a reportagem de VEJA nos bastidores do evento, um pouco antes de fazer um pocket show no lounge do TikTok. Eles brincaram dizendo que agora que se transformaram em “rockstars”, eles já podem fazer exigências para o camarim. Será que o grupo pediu uma mesa de sinuca para jogar com o Pedrinho antes do show? Confira o bate-papo a seguir com o vocalista Bernardo Pasquali.

A banda surgiu há pouco tempo. Há um ano, vocês imaginavam estar no Rock in Rio? Não. Na realidade, essa é a primeira vez que vamos no Rock in Rio. Nós nunca fomos no Rock in Rio, nem como público. O único Rock in Rio que fomos foi o Rock in Rio Lisboa, onde também fomos convidados para tocar neste ano. Temos zero planejamento. Os nossos planos dentro da Jovem Dionísio só vão até o próximo mês. Não tínhamos essa pretensão: “ano que vem é o ano de tentar tocar no Rock in Rio”.

Já são reconhecidos na rua? Sim. Na realidade, como eu sou o vocalista, eles me reconhecem mais e também o Fufa (Rafael Dunajski Mendes, guitarrista). Mas eu tenho certeza que ele só reconhecido devido aos mullets no cabelo.

Agora que são rockstars, vocês já podem fazer exigências para o camarim do Rock in Rio. O que pediram? A gente até pensou em pedir mesa de sinuca. O nosso empresário disse que o Post Malone pediu uma mesa de beer pong. A gente nem sabia que poderíamos pedir isso. Na realidade temos uma exigência: um colchão para ficar na horizontal e descansar. Daí, teríamos que cantar Acorda Pedrinho para gente acordar (risos). O que a gente sempre pede é paz, saúde, alegria e muita música.