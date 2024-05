Sidney Magal conta os bastidores do filme ‘Meu Sangue Ferve Por Você’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O filme autobiográfico Meu Sangue Ferve Por Você, em cartaz nos cinemas, conta a história de amor de Sidney Magal e sua esposa Magali, com quem está casado há 40 anos. O longa-metragem é, nas palavras do músico, uma “fábula magalesca” porque mistura fatos reais com histórias imaginadas pelo diretor Paulo Machline e com bastante humor. Sidney Magal e o ator Filipe Bragança, que interpreta o músico, conversaram com a reportagem de VEJA sobre o filme e revelaram momentos divertidos da trama.

Assista a seguir: