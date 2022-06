Shakira recebe boa notícia entre rumores de separação de Piqué

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, 3, a música Hips Don’t Lie, da cantora Shakira, atingiu a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify e entrou na seleta lista da plataforma que reúne canções que alcançaram a marca. A notícia, comemorada por ela na redes, surge em meio aos rumores sobre a separação da cantora com o jogador Gerard Piqué, anunciada pelo jornal El Periódico. O casal está junto há quase 12 anos e tem dois filhos, Milan e Sasha.

A playlist do Spotify Billions Club reúne todas as faixas que passaram de 1 bi de reproduções na plataforma — até o momento, 260 músicas integram o clube. A primeira canção a atingir o número foi All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Atualmente, o ranking conta com artistas de todos os estilos, que vão do pop ao country, como Post Malone, Travis Scott, Ariana Grande, Luis Fonsi, Kendrick Lamar, Beyoncé, entre outros. Nenhum brasileiro alcançou o marco — ainda.

So humbled. Thank you for all of the love. pic.twitter.com/Y2JaF6fc0J — Shakira (@shakira) June 2, 2022

