‘Sem comer desde ontem’: filha da cantora Vanusa agradece doações

A filha da cantora Vanusa (1947-2020), Aretha Marcos, de 48 anos, agradeceu neste sábado, 9, as doações que vem recebendo desde sexta-feira, após pedir dinheiro para comer. Em um post do Instagram, ela disse que mais de 200 pessoas depositaram pequenas quantias em sua conta bancária. “Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês”, escreveu.

Esta não é a primeira vez que Aretha pede ajuda aos fãs. Em 2020 ela pediu dinheiro para financiar a casa própria. Ela queria 150.000 reais, mas só conseguiu arrecadar 5.000 reais. Aretha, que é cantora e atriz, está desempregada desde o início da pandemia e morava em uma casa alugada em uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, no interior de São Paulo. Após as doações, Aretha fez um novo post dizendo que está se mudando para a capital paulista para trabalhar. “Todos que ajudaram meu sonho realizar, que Deus abençoe e retribua”, agradeceu.

Aretha é filha de Vanusa com o cantor Antônio Marcos. Nos anos 1980, ela foi apresentadora de programas infantis na Globo, como A Arca de Noé, Pirlimpimpim e Plunct, Plact, Zuuum. Aretha é também irmã da atriz Paloma Duarte (por parte de pai) e do empresário de cantores sertanejos Rafael Vannucci. A cantora Vanusa morreu em 2020 de insuficiência respiratória. Em seus dois últimos anos de vida, ela morou em uma casa de repouso em Santos, no litoral paulista.