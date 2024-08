Saiba qual é a música mais tocada de Raul Seixas – e não é ‘Maluco Beleza’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O roqueiro mais conhecido do Brasil, Raul Seixas, morreu há exatos 35 anos, em 21 de agosto de 1989. Para não deixar a data passar em branco, o Ecad, (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre as canções de autoria de Raul Seixas mais tocadas no Brasil nos últimos dez anos. Em primeiro lugar ficou a faixa Tente Outra Vez, composta em parceria com Paulo Coelho e Marcelo Motta. Em segundo e terceiro lugares, ficaram Cowboy Fora-da-Lei e Maluco Beleza, ambas compostas numa parceria com Claudio Roberto.

Já o levantamento com as música mais regravadas até o momento mostrou que a faixa Medo da Chuva, outra parceria com Paulo Coelho, ficou em primeiro lugar. Se Ainda Existe Amor, de Raul e Mauro Motta, ficou na segunda colocação. Já Gita, outra canção feita com Paulo Coelho, e Metamorfose Ambulante dividiram a terceira posição dessa lista.

Ao todo, Raul Seixas tem 320 composições e 407 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. Confira o ranking:

Ranking das músicas de autoria de Raul Seixas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

Tente outra vez (Raul Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta) Cowboy fora-da-lei (Claudio Roberto / Raul Seixas) Maluco beleza (Claudio Roberto / Raul Seixas) Metamorfose ambulante (Raul Seixas) Gita (Raul Seixas / Paulo Coelho) Aluga-se (Claudio Roberto / Raul Seixas) Medo da chuva (Raul Seixas / Paulo Coelho) O carimbador maluco (Raul Seixas) Sociedade alternativa (Raul Seixas / Paulo Coelho) Eu nasci há dez mil anos atrás (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Ranking das músicas de autoria de Raul Seixas mais regravadas

Medo da chuva (Raul Seixas / Paulo Coelho) Se ainda existe amor (Raul Seixas / Mauro Motta) Gita (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Metamorfose ambulante (Raul Seixas) Maluco beleza (Claudio Roberto / Raul Seixas) Tente outra vez (Raul Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta) Ainda queima a esperança (Raul Seixas / Mauro Motta) O trem das sete (Raul Seixas) Eu nasci há dez mil anos atrás (Raul Seixas / Paulo Coelho) Aluga-se (Claudio Roberto / Raul Seixas) Como vovó já dizia (Raul Seixas / Paulo Coelho)

