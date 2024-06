Saiba quais turnês foram mais lucrativas em 2024 – e não é da Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A empresa Poolstar divulgou um relatório que mostra quais são as turnês mais lucrativas de 2024 até o momento. Na liderança está Madonna, que já arrecadou 959 milhões de reais com a The Celebration Tour. A artista trouxe o show para o Brasil, onde se apresentou em maio na Praia de Copacabana para cerca de 1,6 milhão de pessoas.

Na segunda colocação vem os cantores latinos Bad Bunny, com 937 milhões de reais, e Luis Miguel, com 910 milhões. Em quarto lugar está a banda irlandesa U2, com 722 milhões de reais, e fechando o top 5 a também latina Karol G, com 598 milhões de reais.

A cantora Taylor Swift, que deu continuidade a sua turnê The Eras, liderou como mais lucrativa em 2023, mas neste ano, com poucos shows, ela não entrou nem no Top 10.

Depois de Karol G na quinta colocação, estão Bruno Mars, Coldplay, Seventeen, Eagles e Nicki Minaj, sucessivamente.

