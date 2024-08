Sabrina Carpenter alfineta Shawn Mendes e Camila Cabello em novas músicas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Novo álbum de Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet foi lançado nesta sexta-feira, 23, e já causou burburinho nas redes sociais. Fãs especulam que algumas faixas do disco falam sobre o relacionamento breve, mas conturbado entre Sabrina e o cantor canadense Shawn Mendes. As canções ainda teriam várias alfinetadas para Camila Cabello, ex-namorada do artista, com quem ele voltou a se relacionar após terminar com Sabrina.

Sabrina e Shawn foram vistos juntos diversas vezes entre fevereiro e março de 2023, mas não assumiram o romance publicamente. Já em abril do mesmo ano, o cantor foi fotografado aos beijos no Coachella com a ex-namorada Camila Cabello. O reencontro do casal durou pouco tempo, e em junho de 2023 eles anunciaram um novo término.

Para fãs de Sabrina, o suposto triângulo amoroso teria influenciado a letra de quatro músicas do novo disco da cantora que abriu shows de Taylor Swift no Brasil durante a turnê The Eras: Coincidence, Sharpest Tool, Dumb & Poetic e Taste, que ganhou um clipe com participação de Jenna Ortega. Inspirado na comédia A Morte Lhe Cai Bem (1992), o vídeo coloca Sabrina e Jenna como rivais em uma disputa sangrenta pelo mesmo homem. “Ouvi dizer que vocês estão juntos novamente, e se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar”, provoca Sabrina.

Em Coincidence, a letra sugere que uma mulher enviava mensagens picantes para o namorado da cantora. “Semana passada, você não tinha dúvidas. Essa semana, está guardando espaço na sua boca pra língua dela. Agora ela está te mandando umas fotos com cada vez menos roupa, tentando transformar o passado em presente. E você perdeu todo o seu bom senso, quando me contou a verdade”, canta Sabrina, indicando que Camila teria mandado fotos indiscretas para Shawn.

Outro triângulo amoroso

Sabrina Carpenter já protagonizou um triângulo amoroso em outra ocasião. Em 2021, ela foi apontada como pivô da separação dos cantores Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. Na canção Drivers License, fenômeno na internet, Olivia desabafa sobre um ex-namorado que a deixou por uma mulher loira e mais velha — que os fãs não tardaram a identificar como Sabrina. “Talvez ‘loira’ fosse a única rima”, ironizou Sabrina, quatro anos mais velha que Olivia, em uma canção chamada Skin, em resposta na época.

