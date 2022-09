Rock in Rio vai ‘gourmetizar’ sede do Lollapalooza em São Paulo

A organização do Rock in Rio anunciou nesta sexta-feira, 9, os planos para o The Town, novo festival comandando por Roberto Medina, que acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 em São Paulo. O evento acontecerá no Autódromo de Interlagos, sede de outro tradicional festival de música, o Lollapalooza. Segundo o empresário, o espaço passará por uma reforma de 300 milhões de reais para se adequar ao “padrão” Rock in Rio. Filha de Roberto, Roberta Medina chamou o local de Cidade da Música, uma referência à Cidade do Rock no Rio de Janeiro.

Entre as mudanças previstas na reforma, os banheiros do evento terão ligação com o esgoto, serão instaladas gramas sintéticas e os caminhos para o local ganharão iluminação. Atualmente, o autódromo conta apenas com banheiros químicos e grama natural – e um tanto de lama quando chove. O empresário ainda afirmou que as novidades beneficiarão outros eventos que acontecem no autódromo, mas sem citar o Lollapalooza. As melhorias, porém, vão afetar parte do, por assim dizer, espírito do Lolla – outra vítima da era do “raio gourmetizador”. Assim como o Rock in Rio já foi no passado, o evento mundial, comandado por bandas mais alternativas, tem uma aparência roots, com pé no chão, e o carinhoso apelido de “lamapalooza” nos dias de chuva. Esses dias, ao que tudo indica, estão contados.

“O Rock in Rio tem o DNA do Rio de Janeiro. Entendíamos que São Paulo merecia algo com a escala da cidade. Todo ano, a gente vai se encontrar. Nos [anos] pares, no Rock in Rio. E, nos ímpares, no The Town”, disse Roberta. Até o momento, Iza e Criolo são atrações confirmadas no festival paulistano.

