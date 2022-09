Rock in Rio: os shows “secretos” que não estão na programação oficial

As atrações do palco Mundo e Sunset são os carros-chefe do Rock in Rio. Mas o que poucos sabem é que o festival terá uma série de shows “secretos” que não aparecem na programação oficial do evento, mas chegam com potencial para arrastar uma multidão. Com atrações que vão de heavy metal, passando pelo funk carioca, pop até ao popular piseiro, o Itaú em parceria com o TikTok promoverá uma série de shows em uma arena montada dentro do Rock in Rio.

Esta não é a primeira vez que a marca faz ações como essas e em edições anteriores, essas apresentações secretas chamaram a atenção por levarem nomes como Pabllo Vittar e Raimundos. Neste primeiro final de semana de festival estão programados shows de Viper, DeadFish, Baco Exu do Blues, RRocha, Pedro Sampaio, Ananda e João Gomes. Os horários fechados não foram liberados pelo festival, mas deverão ocorrem nos intervalos dos shows do Palco Mundo e Sunset – por isso vale a pena ficar ligado para não perder.

Confira a programação:

Sexta-feira, 2 de setembro

“Baterista do TikTok”

Viper

DeadFish

Sábado, 3 de setembro

Baco Exu do Blues

RRocha

Domingo, 4 de setembro

Pedro Sampaio

Ananda

João Gomes