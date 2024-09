Rock in Rio: Nem Katy nem Mariah, o famoso que liderou as buscas nas redes

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ao fim de sete dias de Rock in Rio, as visualizações de páginas na internet relacionadas as atrações do festival, que contou com nomes como Shawn Mendes, Akon, Katy Perry e Mariah Carey, geraram menos interesse do que as buscas por notícias por celebridades e influencers que circularam na área VIP. Em um relatório divulgado pela Taboola, empresa de recomendação de conteúdo, analisou as visualizações de páginas na internet relacionadas ao festival nos últimos 90 dias para identificar quais artistas e personalidades mais chamaram a atenção do público.

Entre os destaques está a atriz Bruna Marquezine, que dominou as visualizações de páginas relacionadas ao Rock in Rio, com 2,8 milhões, seguida por seu namorado, o influencer João Guilherme, com 1,5 milhão de visualizações.

Outro casal que movimentou as notícias foi o rapper Xamã, que além de sua apresentação no Palco Sunset no dia 21, atraiu atenção ao ser visto de mãos dadas com a atriz Sophie Charlotte, seu par na novela Renascer e também na vida real. Xamã acumulou 2,5 milhões de pageviews, enquanto Sophie registrou 2 milhões.

Quando se trata das atrações musicais, a cantora sertaneja Ana Castela se destacou, liderando com 1,2 milhão de visualizações de página, empatada com a dupla Chitãozinho & Xororó. Entre os nomes internacionais, Katy Perry conquistou 808 mil visualizações, seguida de Will Smith, com 649 mil.

Outros números de destaque incluem:

Ivete Sangalo : 580 mil visualizações

: 580 mil visualizações Ludmilla : 519 mil visualizações

: 519 mil visualizações Travis Scott : 461 mil visualizações

: 461 mil visualizações Imagine Dragons : 380 mil visualizações

: 380 mil visualizações Ed Sheeran : 279 mil visualizações

: 279 mil visualizações Ney Matogrosso : 262 mil visualizações

: 262 mil visualizações OneRepublic : 259 mil visualizações

: 259 mil visualizações Lulu Santos : 253 mil visualizações

: 253 mil visualizações Daniela Mercury : 229 mil visualizações

: 229 mil visualizações Mariah Carey : 219 mil visualizações

: 219 mil visualizações Gloria Groove : 166 mil visualizações

: 166 mil visualizações Duda Beat : 84 mil visualizações

: 84 mil visualizações Avenged Sevenfold : 61 mil visualizações

: 61 mil visualizações Deep Purple : 38 mil visualizações

: 38 mil visualizações Zara Larsson : 37 mil visualizações

: 37 mil visualizações Evanescence : 34 mil visualizações

: 34 mil visualizações Shawn Mendes: 32 mil visualizações