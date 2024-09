Rock In Rio: Katy Perry faz show redentor após disco detonado pela crítica

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com o gramado visivelmente mais lotado do que em todos os outros dias de Rock in Rio, o sábado, 20, com um line-up totalmente dedicado as atrações femininas, teve como artista principal a cantora americana Katy Perry.

Queridinha dos brasileiros, ela lançou neste sábado no país, 143, seu novo disco, mas que não foi bem recebido pela crítica estrangeira. Havia na cantora a expectativa de que o show no Brasil a ajudaria a ganhar algumas notícias positivas e render boas imagens do público para mostrar aos críticos como, ao vivo, as novas canções funcionaram. Nem a ajuda divina ela dispensou. No Instagram, ela postou fotos de uma visita noturna ao Cristo Redentor e escreveu. “Fui agradecer por tudo e receber a bênção para o show de hoje”.

Ela surgiu no palco suspensas por cabos em uma borboleta gigante, interpretando o criticado single Womans World. A música, uma ode as mulheres, ganhou um videoclipe esquisito em que a artista tentava subverter os estereótipos, mas não funcionou. Esperta, para não deixar a plateia esfriar, ela emendou uma sequências de hits, como California Gurls, um de seus maiores sucessos, Teenage Dream e Part of Me. Um problema no ponto sonoro, no entanto, pareceu ter incomodado a artista que ficou colocando a mão no ouvido toda hora. “Não consigo me ouvir. Mas que bom que escuto vocês”, disse.

“Eu escolhi vocês, brasileiros, para lançar meu álbum novo hoje. Eu quero compartilhar meu amor com vocês”, ela disse no palco. Apesar de falar do novo disco, Katy segurou a plateia com hits de sua carreira como Dark Horse, E.T, TGIF e Fireworks

Uma das surpresas ficou por conta da participação de Cyndi Lauper, que mais cedo havia se apresentado também no palco mundo. Katy contou que é muito fã de Cyndi e brincou com a maneira como elas chamam seus fãs. “Duas garotas se divertindo”, afirmou. Juntas elas cantaram ao violão Time After Time.

A relação da artista com o Rock in Rio é antiga. Ela já se apresentou no festival duas vezes, em 2011 e em 2015. Depois ela retornou para shows solo em 2018, com participação de Gretchen. A apresentação de 2011, aliás, foi retratada em um documentário Part of Me, que mostrou um drama nos bastidores, com um show logo após terminar o casamento com o humorista Russel Brand, que enviou uma mensagem para ela por celular. Hoje, Katy é casada com o ator Orlando Bloom, com quem tem uma filha, Daisy.

Katy repetiu o gesto que fez em 2011 e convidou um fã ao palco para dançar com ela. O escolhido foi Douglas, que contou ser do mesmo signo que a artista escorpião. “Meu irmão de escorpião”. Juntos eles dançaram Swish Swish, que em 2018 ela dançou com Gretchen. Já em 2011, ela convidou o fã Júlio Cesar de Salvo, de Sorocaba (SP), para subir ao palco do festival e lhe deu um beijo na boca. O rapaz ficou tão famoso que depois tentou uma frustrada carreira na política.

Nesta nova passagem pelo Brasil, Katy Perry já participou do reality Estrela da Casa e tomou café da manhã no Mais Você. Durante a madrugada, ela ainda teve tempo para mais uma interação direta — e peculiar — com o público nacional. Na porta do Copacabana Palace, onde está hospedada, ela distribuiu fatias de pizzas repletas de ketchup, à moda dos cariocas.

O novo álbum de Katy pode até não ser lá isso tudo, mas a cantora comprovou no Rock in Rio que, pelo menos ao vivo, ainda é uma escolha certeira para animar o público.