Rock in Rio fará edição especial no Pará durante a COP 30

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os organizadores do festival Rock in Rio e The Town anunciaram neste sábado, 21, que eles promoverão uma apresentação especial com atração internacional em Belém, no Pará, durante a COP 30. O show será realizado em um palco flutuando em forma de vitória-régia. Os organizadores também revelaram as datas do The Town em 2025, em 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

O show no Pará ocorrerá durante a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30), promovida pela Organização das Nações Unidas – que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Intitulado Amazônia para Sempre, o show será em um palco no Rio Guamá, com cenografia e iluminação criadas exclusivamente para promover um encontro entre a música e a natureza. Além do show que será realizado no coração da floresta, a cidade de Belém receberá no mesmo dia um espetáculo aberto, gratuito e com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve junto com o local que será realizado.