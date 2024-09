Rock in Rio: Evanescence esbanja simpatia em noite dedicada ao rock pesado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após seis apresentações no Brasil no ano passado, o Evanescence, um dos ícones do new metal, voltou ao país para uma empolgante apresentação neste domingo, 15, no Rock in Rio. Bastante a vontade no palco e esbanjando simpatia – e energia – a cantora Amy Lee entregou um show coalhado de hits do principal álbum da banda, Fallen (2003), que chegou a vender cerca de 20 milhões de cópias na época.

A banda se apresentou na chamada noite do rock do festival, que contou ainda com Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Journey, Deep Purple, Incubus e outros. Na plateia, o visual era dos camisas pretas, assim como o de Amy Lee, quebrado apenas por uma simpática bandeira do Brasil pintada em sua bochecha.

Aos 42 anos, Amy Lee mantém seus vocais impecáveis e entrega com segurança as notas mais difíceis de hits como Fallen, My Immortal e o clássico Bring Me To Life.

A apresentação, no entanto, começou prejudicada com um atrasado de cerca de 20 minutos, com uma falha no som. O início seguiu vacilante com o som baixo para a plateia, porém ajustado no decorrer do show. Com letras empoderadas, Amy discursou para a plateia antes de cantar uma canção dedicada a todas as pessoas que sofreram algum tipo de abuso. “Está é sobre tirar as pessoas tóxicas da sua vida”, falou.

Confira o setlist do show do Evanescence no Rock in Rio

Broken Pieces Shine Take Cover Going Under Yeah Right Call Me When You’re Sober The Game Is Over Wasted on You End of the Dream Better Without You Imaginary Use My Voice Blind Belief My Immortal Bring Me to Life