Rock in Rio: a resposta de Chitãozinho & Xororó a falta de Luan Santana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor sertanejo Luan Santana, que era uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio, cancelou sua apresentação no festival neste sábado, 21, poucas horas antes do início do show. Ele iria participar de uma apresentação especial no palco Mundo ao lado de Chitãozinho & Xororó, Junior, Simone Mendes e Ana Castela.

Luan disse que cancelou o show porque o atraso de quase duas horas o impediria de chegar a tempo em São José, em Santa Catarina, onde já teria um show agendado. No palco, os irmãos Chitãozinho e Xororó, após as participações de Ana Castela e Simone Mendes, fez questão de perguntar onde elas se apresentariam ainda neste sábado, sugerindo que as duas estavam na mesma situação que Luan e, mesmo assim, conseguiram fazer o show.

Simone Mendes contou que deixaria o festival direto para o aeroporto, onde tem show marcado no mesmo dia em Pará de Minas (MG). Já a cantora Ana Castela contou que sairia do Rock in Rio direto para o Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, também neste sábado. No domingo, ela ainda tem show no Franca Rodeo Music, em Franca (SP).