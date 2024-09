Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Shawn Mendes deverá tocar no evento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou na sexta-feira, 13, e vai até este domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Neste domingo, o cantor pop Shawn Mendes encerra o festival com um show no palco Mundo, o principal do evento. Confira a seguir o provável repertório do show.

Provável setlist de Shawn Mendes no Rock in Rio 2024

Isn’t That Enough That’s the Dream Heavy Heart of Gold Rollin’ Right Along Who I Am That’ll Be the Day Nobody Knows In Between The Mountain Why Why Why Hallelujah (cover de Leonard Cohen) Wonder There’s Nothing Holdin’ Me Back Monster Senorita Treat You Better Mercy Stitches Why Never be Alone 305 In My Blood Song for No One Call My Friends Lost In Japan

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: