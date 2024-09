O feito inédito de Ludmilla no Rock in Rio 2024: ‘Tentaram me boicotar’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após algumas horas de tensão, a cantora Ludmilla subiu ao palco Mundo do Rock in Rio. A artista havia ameaçado não se apresentar porque o festival proibiu alguns adereços de palco e a artista não foi avisada a tempo. A cantora foi a primeira artista a ser anunciada no lineup do Rock in Rio ainda em 2022. Em entrevista ao Multishow, Ludmilla lamentou pelo show não ter acontecido da forma que ela queria, mas deixou o palco Mundo satisfeita com o resultado.

“Querem me derrubar, planejam o meu fim só para me ver sangrar”, cantou Ludmilla. “Tá muito hype de falar meu nome, inventam guerras, inventam clones (…) Mas deixa eu te contar, aquele dia lá que tentaram me boicotar/No hino nacional, o combinado era playback, nem tinha fumado uns becks, fazem de tudo pra falar mal/Mas também sei que mal não se paga com mal”, continou cantando.

Esta foi a primeira vez que Ludmilla se apresentou no palco Mundo. Ela fez um show bastante elogiado em 2022 no palco Sunset. A apresentação da cantora contou com grande número de bailarinas e várias trocas de figurinos. Ludmilla levantou o público com um mix de funk, pop, rock e pagode. “Me avisaram que esta foi a primeira vez que pagode foi tocado no palco Mundo”, disse a cantora. Já o funk já havia sido apresentado no palco Mundo pela cantora Anitta. No repertório ela cantou ainda Não Para com o MC Daniel.

Ludmilla que estava prevista para se apresentar uma segunda vez no festival no Dia Brasil, no sábado, 21, comunicou nas suas redes sociais que cancelou a apresentação por problemas logísticos e questões estruturais.

