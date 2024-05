Rock In Rio 2024: confira o valor do ingresso para o festival de música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A pré-venda de ingressos para o Rock In Rio 2024 começou nesta segunda-feira, 20, com a oferta exclusiva para clientes do banco Itaú, e as entradas se esgotaram em pouco mais de duas horas. A venda geral de ingressos para o festival de música que acontece no Rio de Janeiro começa na próxima quinta-feira, 23 de maio, às 19h, no site da Ticketmaster. Disputados, os bilhetes custam 795 reais (inteira) e 397,50 (meia-entrada). Clientes de cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti têm 15% de desconto na compra de uma inteira, que sai a 675,75 reais, e podem parcelar o valor em até oito vezes sem juros.

Apesar do preço recorde, os ingressos para o festival continuam concorridos. A compra antecipada ainda está disponível para os associados ao programa de fidelidade Rock In Rio Club, que podem adquirir seus ingressos pela Ticketmaster até as 12h de quinta-feira, 23. Quem adquiriu o Rock in Rio Card deve selecionar a data que deseja ir ao evento até o dia 21.

e vcs, que esgotaram a pré-venda em tempo recorde?????!!!!! 😱🤩 não conseguiu comprar o seu? Já antecipa o seu cadastro e se prepare que dia 23 de maio, às 19h, começa a venda geral de ingressos: https://t.co/wrYQATSsLm pic.twitter.com/cp7R1qEVex — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) May 20, 2024 Continua após a publicidade

O Rock In Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o evento receba 700.000 pessoas ao longo de seus sete dias. Dentre os destaques da programação, estão Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, Avenged Sevenfold e Shawn Mendes. Confira aqui o line-up completo.

