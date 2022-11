Roberto Carlos lamenta a morte do amigo Erasmo: “Dor muito grande”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Roberto Carlos, um dos melhores amigos de Erasmo Carlos e seu parceiro de composições, se manifestou sobre a morte do cantor, nesta terça-feira, 22. “Minha dor é muito grande”, escreveu em um post no Instagram. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos”, completou.

A amizade dos dois começou ainda na adolescência, nos anos 1950, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para onde Roberto Carlos havia se mudado após deixar Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Erasmo, carioca, torcedor do Vasco da Gama e tijucano da gema, frequentava as ruas do bairro com outro amigo da pesada, o cantor Tim Maia.

Ao longo da vida, os dois escreveram clássicos da música brasileira, como Emoções, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Detalhes, Sentado à Beira do Caminho, Se Você Pensa, Olha, É Preciso Saber Viver, Proposta, Cavalgada, De Tanto Amor e Quero Que Tudo Vá Para o Inferno.

Continua após a publicidade