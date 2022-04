Rita Lee chama câncer no pulmão de “Jair” após anúncio da cura

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após meses enfrentando o tratamento de um câncer no pulmão, Rita Lee recebeu uma boa notícia: seu filho Beto Lee confirmou no Instagram a informação de que a mãe está curada da doença. No texto, o músico comentou sobre o peculiar humor da artista, revelando que ela deu um apelido algo capcioso ao tumor: “Jair”.

“A cura da minha mãe me emocionou pra c******. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu Beto. Na mesma postagem, o músico também celebrou a cura do tumor na hipofaringe de Branco Mello, dos Titãs. “Ver Branco em ação, no palco com Britto e Tony foi mágico! Um verdadeiro guerreiro, um highlander! Brancão você é f***!”.

A corrente de solidariedade envolveu famosos, como Gilberto Gil e Ney Matogrosso, e os outros filhos da artista, João e Antonio, que também escreveram mensagens à mãe. Mas o maior apoio mesmo vem do marido, Roberto de Carvalho. O guitarrista tem postado comoventes imagens e frases amorosas para a cantora.