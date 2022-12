Rita Lee faz 75 anos: as canções que marcaram a carreira da roqueira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, completa 75 anos neste sábado, 31 de dezembro, último dia do ano. Embora não goste do título – ela prefere “padroeira da liberdade”, como afirmou em entrevista recente – o fato é que a cantora revolucionou o rock brasileiro e até hoje é uma influência inquestionável para toda uma nova geração de roqueiras. Diagnosticada com um câncer de pulmão em maio de 2021, a cantora não se abalou, enfrentou a doença e afirma estar curada.

Rita foi homenageada neste ano no Grammy Latino com o prêmio Lifetime Achievement Award pelo conjunto de sua obra artística. O justo reconhecimento coroa um 2022 repleto de vitórias, inclusive com o anúncio da cura do tumor e que, com seu bom humor peculiar, foi batizado de Jair. No início deste ano, Rita lançou também mais um livro infantil: Dr. Alex & Vovó Ritinha: Uma Aventura no Espaço. Em julho, os Titãs gravaram um novo single, Caos, canção composta por ela e o marido, Roberto de Carvalho, em parceria com o filho, Beto Lee, atual guitarrista da banda.

Ao longo de quase 60 anos de carreira, Rita Lee, seja com os Mutantes, seja com a banda Tutti Frutti, ou em carreira solo, lançou canções que se transformaram em clássicos do rock nacional. A seguir relembramos os principais. Confira:

Ando Meio Desligado (1970)

Ovelha Negra (1975)

Agora Só Falta Você (1975)

Doce Vampiro (1979)

Continua após a publicidade

Mania de Você (1978)

Lança Perfume (1980)

Caso Sério (1980)

Erva Venenosa (2000)

Amor e Sexo (2003)

Change (2021)