Renato Teixeira e Fagner voltam a compor juntos em novo álbum

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Dois anos após o lançamento do álbum Naturezas, os músicos Renato Teixeira e Fagner lançam em novembro Destinos, mais um álbum onde os amigos revisitam clássicos da carreira, compõem juntos, numa mistura de música caipira com o sertão. O álbum foi apresentado pela dupla na quarta-feira, 9, para uma pequena plateia na sede da gravadora Kuarup, em Pinheiros, São Paulo. Foi nesse casarão, agora transformado em estúdio, onde Renato Teixeira morou na década de 70.

O álbum com capa assinada por Bento Andreato, filho de Elifas Andreato, teve Maurício Novaes como arranjador. O trabalho abre com o clássico maior de Teixeira, Romaria. Mas são as participações especiais que se destacam, como a atriz Isabel Teixeira, filha de Renato, em Magia e Precisão. Seu outro filho, Chico, também participa, na bela Travesseiro e Cafuné. A cantora Roberta Campos canta na faixa Quando For Amor. Zeca Baleiro participa em O Prazer de Lembrar é Bom. As duas últimas participações ficam a cargo de Roberta Spindel, em Arde Mas Cura, e Evandro Mesquita, em Blues 73.

Grande parceiro de Renato Teixeira, o músico Almir Sater ficou de fora do álbum devido à participação na novela Renascer. Sater já havia participado em Tocando em Frente, lançado no álbum Naturezas.

