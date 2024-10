Quem é Kate Cassidy, namorada que estava com Liam Payne antes de sua morte

Pouco antes de morrer nesta quarta-feira, 16, Liam Payne publicou uma foto antiga e vídeos ao lado da namorada, a influenciadora digital Kate Cassidy, no Snapchat. Ela estava com ele na Argentina pouco antes do cantor não resistir à queda do terceiro andar do hotel onde estava hospedado Em Buenos Aires, na Argentina. Até a noite desta quarta, a jovem tinha 144.000 seguidores no Instagram, rede social em que compartilhou uma foto ao lado do ex-One Direction quando o casal compareceu a um casamento de amigos. Ela postava fotos de si mesma com roupas de grife, de biquíni e em viagens.

Liam e Kate foram vistos juntos pela primeira vez em 2022, quando foram a uma festa de Halloween como Tommy Lee e Pamela Anderson. O casal também foi ao lançamento do documentário de Louis Tomlinson — outro ex-One Direction, em março de 2023, e na Paris Fashion Week, em 2024.

Quem era Liam Payne

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2008, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. A seleção dos cinco integrantes foi feita pela cantora e jurada Nicole Scherzinger, e o grupo, mais tarde apadrinhado por Simon Cowell — outro jurado do programa e grande executivo musical –, se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Night Changes e Live While We’re Young. O One Direction lançou cinco álbuns bem-sucedidos e fizeram duas turnês mundiais, ganhando vários prêmios como MTV Music Awards.

Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra.

Em sua vida pessoal, Payne namorou a modelo britânica Sophia Smith de 2013 a 2015. Em 2016, aos 24 anos, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, dez anos mais velha do que ele — ela tinha sido jurada do The X Factor na mesma época em que ele participou do programa, quando ele tinha 14 anos. Os dois tiveram um filho em 2017, chamado Bear, e no ano seguinte se separaram. Depois, o cantor namorou a modelo Maya Henry, com quem terminou em 2022. Rumores na imprensa americana dizem que Liam chegou a pedir para Maya fazer um aborto, após a mesma lançar um livro em que relatava a experiência de forma fictícia, mas avisava que se inspirou na própria história.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone.