Queen lançará em setembro música inédita com vocais de Freddie Mercury

Os integrantes remanescentes do Queen revelarem em uma entrevista à BBC Radio 2 que encontraram uma música inédita da banda com vocais de Freddie Mercury (1946-1991). A faixa, intitulada Face It Alone, será lançada em setembro. A música foi gravada durante as sessões do álbum The Miracle, lançado em 1989. “Encontramos uma pequena preciosidade de Freddie que havíamos esquecido. E é maravilhosa. Foi um belo achado, na verdade”, disse o baterista Roger Taylor.

Na entrevista, o guitarrista Brian May afirmou que a canção estava “escondida bem embaixo do nosso nariz. Passamos por ela várias vezes e pensamos que não poderíamos recuperá-la. Mas voltamos e nossa maravilhosa equipe de engenharia disse: ‘Ok. Podemos fazer isso’. Meio que fizemos uma colagem de várias partes. É linda. É passional”.

Para o álbum The Miracle, a banda gravou cerca de 30 canções, mas apenas dez foram lançadas. Desde então, outras músicas já foram reveladas, exceto por Face It Alone. O álbum The Miracle foi o penúltimo da banda lançado antes da morte de Freddie Mercury em decorrência do HIV.

