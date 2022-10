Promessa sueca do rock, Blues Pills faz show potente em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

30 out 2022

Conhecida por exportar as bandas mais pesadas de death metal do mundo, a Suécia também está se tornando um celeiro de excelentes grupos de blues. O maior exemplo é o quarteto Blues Pills, formado pela carismática vocalista Elin Larsson, pelo habilidoso guitarrista Zach Anderson e também por Kristoffer Schander (baixo) e Andé Kvarnström (bateria). Na noite deste sábado, 30, a banda provou para o público brasileiro porque é considerada uma das grandes promessas do gênero, em uma potente apresentação para cerca de 800 pessoas no Carioca Club, em São Paulo.

O grupo, que se apresentou pela primeira vez no Brasil, é dono de um som calcado no blues, mas com uma forte influência do hard rock, psicodelia e punk. O resultado é um som cru e repleto de solos de guitarra e viradas de bateria que transformam cada apresentação ao vivo em uma experiência única. Elin, por sua vez, exala energia e não parou um minuto no palco. Ela pula, dança, se joga na plateia, conversa com o público, pula mais uma vez, dança de novo. Tudo isso sem desafinar.

A apresentação de 90 minutos contou em seu setlist com 18 faixas, majoritariamente com músicas do álbum Holy Moly!, um dos melhores álbuns de rock de 2020 e o melhor trabalho do grupo. A canção Proud Woman, que abriu o show, é uma delas. Logo nos primeiros acordes, já fica evidente a força da banda e o entrosamento entre eles, com solos altos e distorcidos. Já Bye Bye Bird, que encerrou o show, a voz de Elin remete a Janis Joplin. A faixa começa lenta, mas, aos poucos, vai crescendo em intensidade até ser impossível não sacudir a cabeça e acompanhar as batidas da bateria de Kvarnström. Na noite deste sábado, Blues Pills provou, afinal, que todo o burburinho sobre eles não era injustificado. O rock and roll está vivo e vem da Suécia.

Confira o repertório completo:

Proud Woman Low Road Dreaming My Life Away Kiss My Past Goodbye Astralplane High Class Woman Aint No Change Wish Id Known Bliss Black Smoke No Hope Left for Me Lady in Gold Little Boy Preacher You Gotta Try Dust Bye Bye Birdy