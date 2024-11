Preta Gil explica o motivo de nova internação: ‘me precipitei’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Preta Gil voltou a ser internada nesta segunda-feira, 11, menos de 24 horas depois de receber alta médica após procedimentos para tratar cálculos renais e desobstruir seu cateter urinário. Nas redes sociais, a cantora explicou o que aconteceu. “Ontem eu postei que estava em casa, me precipitei. Comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital”, contou nos stories. “Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico, e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa”.

Na sexta-feira, 8, a cantora estava a caminho do hospital para ajustar sua bomba de quimioterapia quando começou a sentir dores “muito fortes na pélvis e no rim”. Ao chegar na instituição, foi constata a presença de cálculos renais, que entupiram seu cateter. Ela, então, passou por uma cirurgia de emergência, e foi liberada no domingo, mas precisou voltar ao hospital pouco depois por causa das dores. Preta passou a noite acompanhada do filho, Francisco Gil.

Em 2023, Preta foi diagnosticada com com câncer no intestino, e passou por cirurgias e tratamentos para se livrar dos focos da doença. A cantora, no entanto, teve uma recidiva em agosto deste ano, e retomou as quimioterapias — agora para tratar a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Histórico

Diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023, Preta Gil anunciou em dezembro que chegara ao fim do tratamento. Seguindo o procedimento padrão para pacientes oncológicos, ela continuaria o acompanhamento da doença pelos próximos cinco anos, período no qual tumores podem reaparecer no corpo do paciente. Ela chegou a voltar aos palcos e, recentemente, lançou uma autobiografia, Os Primeiros 50, no qual ela relembra sua história desde a infância, em meio a outros músicos, como seu pai, Gilberto Gil, e os bastidores do tratamento.

Em outubro do ano passado, Preta foi capa de VEJA em reportagem sobre a atenção à saúde mental no tratamento do câncer. Na ocasião, a cantora falou sobre como esse acompanhamento foi importante para sua recuperação. Em meio à rotina corrida de idas ao hospital, internações, exames e sessões de quimioterapia, Preta também se divorciou do marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada havia dez anos. Depois da separação, descobriu ainda que o parceiro a traía com uma funcionária de sua confiança. O combo de adversidades levou a cantora ao limite. “Tive uma crise forte, com falta de ar, taquicardia, achei que ia morrer”, relatou então.

