Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz discurso no Grammy 2022

Depois de rumores de que participaria com um vídeo na cerimônia do Oscar, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky fez um discurso em vídeo na premiação do Grammy, neste domingo, 3, em uma fala emotiva pedindo por paz. O vídeo foi seguido por uma apresentação do pianista John Legend, que tocou a música Free, sob bandeiras da Ucrânia. A apresentação contou ainda com a participação de uma cantora ucraniana Mika Newyt e da poetisa Lyuba Yakimchuk, que nasceu em Dunbass.

No vídeo pré-gravado, Zelensky falou para o público sobre o poder da música. “Tenho um sonho de que possamos viver livres, como vocês no palco do Grammy”, ele disse. Na fala, o líder ucraniano disse que a guerra não permite quem vai viver e quem vai ficar em eterno silêncio. “Estamos lutando contra a Rússia, que traz um silêncio horrível com suas bombas. O silêncio mortal. Preencha o silêncio com sua música”, afirmou.

O discurso seguiu ainda com o político clamando por paz. “Nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings. Eles cantam para os feridos. Nos hospitais. Mesmo para aqueles que não podem ouvi-los. Mas a música vai aparecer de qualquer maneira”, completou.

1/25 A cantora Lady Gaga se apresenta no Grammy 2022 (Rich Fury/Getty Images) 2/25 Billie Eilish e o irmão Finneas se apresentam no Grammy e homenageiam o baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters (Kevin Mazur/Getty Images) 3/25 O músico country Chris Stapleton mostra os Grammys que ganhou neste domingo, 3, em Las Vegas (David Becker/Getty Images) 4/25 O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy fala durante a premiação do Grammy 2022 (Kevin Mazur/Getty Images) 5/25 O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy fala durante a premiação do Grammy 2022 (Rich Fury/Getty Images) 6/25 Joni Mitchell e Bonnie Raitt fazem uma participação especial no Grammy 2022 (Kevin Mazur/Getty Images) 7/25 Chris Stapleton se apresenta no Grammy 2022 (Rich Fury/Getty Images) 8/25 Olivia Rodrigo recebe o Grammy de revelação em 2022 (Rich Fury/Getty Images) 9/25 O grupo sul coreano BTS se apresenta no Grammy 2022 (Kevin Mazur/Getty Images) 10/25 Lil Nas X se apresenta no Grammy 2022 (Rich Fury/Getty Images) 11/25 Bruno Mars, Dernst Emile II e Anderson .Paak recebem o Grammy em 2022 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 12/25 Lil Nas X se apresenta no Grammy 2022 (Rich Fury/Getty Images) 13/25 Jared Leto no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 14/25 Olivia Rodrigo se apresenta no Grammy 2022 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 15/25 Questlove ganha o Grammyy pelo filme 'Summer of Soul' (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 16/25 Olivia Rodrigo no Grammy 2022 (Francis Specker/CBS via Getty Images/Getty Images) 17/25 Olivia Rodrigo no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 18/25 O músico Lenny Kravitz no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 19/25 O cantor Lil Nas X no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 20/25 Jack Antonoff recebe o prêmio de melhor produtor não clássico no Grammy 2022 (Matt Winkelmeyer/Getty Images) 21/25 Alex P. Willson, Alan Ferguson e Jon Batiste recebe o prêmio de melhor videoclipe por Freedom, no Grammy 2022 (Denise Truscello/Getty Images) 22/25 Chrissy Teigen e John Legend no Grammy 2022 (Lester Cohen/Getty Images) 23/25 A cantora Dua Lipa no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 24/25 O cantor Justin Bieber e a esposa Hailey Bieber no Grammy 2022 (Jeff Kravitz/Getty Images) 25/25 Jungkook, RM, Suga, Jimin, Kelsea Ballerini, V, Jin e J-Hope, do BTS, no Grammy 2022 (Kevin Mazur/Getty Images)