Por que a festa da posse em Brasília já é chamada de “Lulapalooza”

A alta concentração de artistas de peso confirmados na festa da posse do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de janeiro, em Brasília, já está sendo chamada em tom de brincadeira de Lulapalooza. Batizado oficialmente de Festival do Futuro e organizado pela futura primeira-dama Janja, o show já tem a participação confirmada de artistas como Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Duda Beat, Chico César, BaianaSystem, Gaby Amarantos, Gilsons, Teresa Cristina Maria Rita e Valesca Popozuda. Os shows deverão começar às 18h30 após as cerimônias oficiais.

Ao todo, deverão ser montados dois palcos. Um deles se chamará Gal Costa e o outro Elza Soares. Os cantores Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida e Ludmilla foram convidados, mas ainda não confirmaram a participação. “São artistas que estiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. Temos mais de 20 nomes confirmados”, disse Janja.

Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do @LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse. pic.twitter.com/J5uYsbO6NL — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 30, 2022

Vazou a música que a Valesca Popozuda vai cantar no Lulapalooza pic.twitter.com/FJEzJBX9j9 — Mateus Oliveira (@mateusno) November 30, 2022