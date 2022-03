Polícia apura se morte de baterista do Foo Fighters tem relação com drogas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A causa da morte do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, cujo corpo foi encontrado na noite desta sexta-feira, 25, em seu quarto de hotel, na Colômbia, pode ter relações com o abuso do uso de drogas, segundo informou o jornal colombiano Semana, que ouviu fontes policiais. O jornal El Tiempo dá outra versão e diz que o músico sentiu dores no peito, chamou por médicos, mas foi encontrado morto. Os policias descartaram a hipótese de morte violenta ou assassinato.

A morte ocorreu poucas horas antes do show que a banda faria no festival Esteropicnic, e dois dias antes da apresentação no Lollapalooza Brasil. Toda a turnê sulamericana da banda foi cancelada. Com o atraso do baterista em encontrar os colegas para irem para o show, os integrantes da banda pediram que alguém o chamasse no quarto. Quando os funcionários entraram, já o encontraram morto por volta das 17h30, no horário local.

Ainda segundo o jornal, a banda estava na Colômbia desde quarta-feira, 23, e o grupo estava animado, fazendo diversas atividades na cidade. Quando o corpo do baterista foi encontrado no quarto, imediatamente os médicos foram chamados, que tentaram reanimá-lo, porém sem sucesso. A polícia que investiga a morte foi até o local coletar depoimentos e provas, além de câmeras de segurança para tentar identificar se alguém estava com o músico no momento ou se o acompanhou até o quarto.

O Lollapalooza Brasil dilvulgou na madrugada deste sábado, 26, uma nota de pesar a respeito do baterista Taylor Hawkins, encontrado morto em seu quarto de hotel, na Colômbia, dois dias antes do show que sua banda, o Foo Fighters, faria no Brasil. No comunicado, a organização do evento diz que está absolutamente devastada com a perda do músico. Toda a turnê da banda foi cancelada após o ocorrido, inclusive o show no Brasil.