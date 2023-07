Polícia de Londres revela ter encontrado Sinéad O’Connor já sem vida

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Cantora, compositora e ativista, Sinéad O’Connor faleceu aos 56 anos nesta semana, chocando fãs ao redor do globo pela morte repentina e sem causa divulgada. Agora, a Polícia Metropolitana de Londres já avança sua investigação sobre o caso e comunicou ao público nesta quinta-feira, 27, que a artista foi encontrada já sem vida em seu apartamento por policiais na manhã de quarta, 26. Por hora, o óbito não é tratado como suspeito, o que indica a maior probabilidade de causas naturais ou autoinfligidas. O laudo final será concluído por um médico legista.

Irlandesa natural de Dublin, Sinéad havia se mudado para a capital inglesa há algumas semanas, prometendo ao público que lá gravaria novas canções. Em vídeo postado ao Twitter em 9 de julho, ela se demonstrava animada com a perspectiva, mas lamentava brevemente a morte de seu filho de 17 anos, Shane Lunny, que cometera suicídio em janeiro de 2022 — tragédia que a afastou dos palcos e afetou seu “corpo e alma” desde então.

A cantora batalhava com a depressão já há alguns anos, chegando a expressar seu descontentamento via Facebook em novembro de 2015, quando publicou textos referentes ao abandono que sentia, a uma overdose passada e a seu “direito de morrer”, entre outros tópicos. Na época, suas mensagens suspeitas foram consideradas por muitos como cartas de despedida. Em 2017, ela voltou a relatar seus pensamentos suicidas na rede em vídeo, o que levou a uma entrevista televisionada com Dr. Phil na qual revelou já ter tentado encerrar a própria vida oito vezes em apenas um ano, além de comentar abusos físicos e sexuais sofridos sob a tutela de sua mãe.

Sinéad obteve fama mundial com o álbum I Do Not Want What I Haven’t Got, do qual fazia parte sua versão de Nothing Compares 2 U, composta por Prince, que dominou a Billboard Hot 100 — principal parada americana — por um mês completo antes de ser destronada por Vogue, de Madonna. Ela deixa três filhos: Jake Reynolds (36), Roisin Waters (27) e Yeshua Bonadio (16).

