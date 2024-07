Polícia conclui inquérito sobre suspeita de crime na morte de Gal Costa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando Gal Costa morreu, em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos, seu corpo não passou por uma necrópsia para que fosse atestada a causa da morte. O fato despertou a desconfiança de que a artista pudesse ter sido vítima de um crime, hipótese levantada por seu filho, Gabriel Costa, de 18 anos. A Polícia Civil concluiu nesta semana o inquérito que apurava a morte e submeteu o relatório ao Ministério Público sem indiciar ninguém.

Segundo o atestado de óbito, a causa da morte é infarto agudo no miocárdio e uma neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Após a morte da artista, seu filho entrou em disputa judicial com a viúva da cantora, Wilma Petrillo. O filho pediu a exumação do corpo de Gal, por questionar a causa de sua morte — acusando Wilma, ainda, de desrespeitar o desejo da cantora ao enterrá-la num jazigo mal identificado em São Paulo, e não no Rio, onde ela teria planejado.

Na ocasião, uma juíza paulista descartou o pedido de exumação, mas determinou que seja aberta uma investigação. Ou seja: a disputa virou caso de polícia. Gabriel disse que não sabia que a mãe estava doente.

A desarmonia familiar provocou lances controversos. Gabriel, que reconheceu Wilma como segunda mãe e esposa de Gal num processo póstumo de união civil, mudou de opinião afirmando ter sido coagido a fazer a declaração quando era menor de idade e pede a anulação do documento, assim como a retirada de Wilma do posto de inventariante. No contra-ataque, a empresária pediu uma “perícia psicossocial”, afirmando que Gabriel, 18 anos, está vulnerável e é manipulado pela namorada, 33 anos mais velha — requerimento que traz depoimento do psicólogo do rapaz.

Continua após a publicidade

Gal sempre foi senhora de seus atos — mas, como tantas estrelas da música, administrava a carreira e seus bens de forma errática — gastava o que tinha e o que não tinha e se negava a fazer contas, dizendo que seu papel era apenas “cantar”. Assim, acumulou uma dívida de quase 4 milhões de reais, paga em 2020, quando vendeu um apartamento por 10 milhões e usou o restante para comprar a casa onde vivia com Wilma e Gabriel. Esse imóvel, hoje avaliado entre 8 milhões e 10 milhões de reais, é o principal bem do espólio.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial