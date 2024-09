Pit Passarell, baixista e fundador do Viper, morre aos 56 anos

O baixista e vocalista Pit Passarell, um dos fundadores da banda de heavy metal Viper, morreu nesta sexta-feira, 27, aos 56 anos. A informação foi divulgada por seu irmão Yves Passarell (guitarrista do capital Inicial e ex-integrante do Viper). O músico estava internado desde agosto e enfrentava um câncer no pâncreas. O velório ocorrerá das 11h às 14h, no Funeral Home, no bairro do Bela Vista, em São Paulo.

“É com profunda tristeza que comunico o falecimento do nosso amado irmão Pit Passarell. Cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, musicalidade e coragem. Sentiremos sua falta e muita saudade. Te amamos, meu irmão!”, escreveu Yves.

Pedro Sérgio Murad Passarell nasceu em 11 de abril de 1968, em Buenos Aires, na Argentina. Ele se mudou para o Brasil na infância e na adolescência fundou o Viper com o irmão e o amigo do prédio onde moravam em São Paulo, Felipe Machado. A formação ficaria completa com o vocalista André Matos (1971-2019) e o baterista Marcos Kleine. Matos deixou o Viper em 1990 e fundou as bandas Angra e Shaman. No final dos anos 1980, o Viper lançou dois álbuns de heavy metal que se transformaram em clássicos do gênero no Brasil, Soldiers of Sunrise (1987) e Theatre of Fate (1989).

Após a saída de Matos da banda, Pit assumiu os vocais do grupo, lançando os álbuns Evolution (1992), Coma Rage (1994), Tem Pra Todo Mundo (1996). Em 1996 a banda entra em hiato, retornando em 2005. Em 2012, André Matos retorna à banda para uma participação especial. No ano seguinte, o grupo se apresenta no Rock in Rio com Matos no vocal.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial