Paulo Miklos, ex-Titãs, é internado na UTI após desmaio em casa

Giro VEJA - quinta, 12 de dezembro

Lula é submetido a novo procedimento e pesquisa mostra cenário para 2026

O presidente Lula se recupera na UTI do Hospital Sírio-Libanês e está bem após passar por novo procedimento nesta quinta-feira. A previsão da equipe médica é de que Lula receba alta hospitalar no início da semana que vem. O estado de saúde do presidente e a nova pesquisa Quaest com o cenário para as próximas eleições são temas do Giro VEJA.