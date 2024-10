Paul McCartney canta nova música dos Beatles no Uruguai, confira setlist

Paul McCartney está na América do Sul para uma nova série de shows da turnê Got Back Tour. Na noite de terça-feira, 1, ele se apresentou em Montevidéu, no Uruguai, e cantou pela primeira vez ao vivo Now and Then, nova música dos Beatles, lançada em novembro de 2023. Escrita por John Lennon na década de 1970, pouco antes de sua morte, a faixa estava em uma fita cassete que foi entregue por Yoko Ono a Ringo, Paul e George em 1994. A demora de quase trinta anos para o lançamento decorreu da dificuldade tecnológica de melhorar a gravação deixada por John, feito alcançado com ajuda de um programa de inteligência artificial.

Paul se apresenta em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro e em Florianópolis no dia 19 de outubro. A partir das apresentações recentes do artista, confira a provável setlist que ele deve apresentar em seus três shows no Brasil:

1. A Hard Day’s Night

2. Junior’s Farm

3. Letting Go

4. She’s a Woman

5. Got To Get You Into My Life

6. Come On To Me

7. Let Me Roll It

8. Getting Better

9. Let ‘Em In

10. My Valentine

11. Nineteen Hundred and Eighty-Five

12. Maybe I’m Amazed

13. I’ve Just Seen A Face

14. In Spite Of All The Danger

15. Love Me Do

16. Dance Tonight

17. Blackbird

18. Here Today

19. Now And Then

20. New

21. Lady Madonna

22. Jet

23. Being for the Benefit of Mr. Kite!

24. Something

25. Ob-La-Di, Ob-La-Da

26. Band on the Run

27. Get Back

28. Let It Be

29. Live and Let Die

30. Hey Jude

31. I’ve Got A Feeling

32. Birthday

33. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

34. Helter Skelter

35. Golden Slumbers

36. Carry That Weight

37. The End

