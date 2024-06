Paul McCartney anuncia shows em São Paulo e Florianópolis em novembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O beatle Paul McCartney anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 24, que fará dois shows no Brasil em novembro. O primeiro será no dia 15, em São Paulo, no Allianz Parque, e o segundo, no dia 19, em Florianópolis, no Estádio da Ressacada. A turnê também passará por Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Na Europa, estão confirmados show em Paris, Madri, Londres e Manchester.

“Fechar o ano de 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que precisávamos voltar e ver vocês novamente. Vocês sabem como festejar e arrasar e estamos muito animados para retornar este ano. O Pai tá On!”, disse o músico em suas redes sociais.

A turnê é a mesma que passou pelo país no ano passado, com uma histórica apresentação para 66.000 pessoas no estádio do Maracanã, transmitido ao vivo pela Disney +.

Em 2024 completam dez anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque, sendo o primeiro show de música realizado no espaço. Em Florianópolis, esse será o primeiro show em estádio desde a última passagem do Beatle pela capital catarinense, em 2012.

A pré-venda para os fãs de Paul McCartney cadastrados será exclusiva online e tem início nesta terça-feira, dia 25 de junho, a partir das 10h. A venda do público geral começa na quarta-feira, dia 6, meio-dia. A venda online será pela Eventim e teremos nas cidades dos shows pontos de venda credenciados.

Quando será a pré-venda de ingressos?

Data: de 25 de junho, a partir de 10h, até 26 de junho, 10h

Exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney

Venda somente online no site da Eventim

Venda de ingressos – público geral

Data: a partir de 26 de junho, meio-dia, no site da Eventim

Pontos de venda credenciados a partir das 13h

SÃO PAULO

Data: 15 de outubro

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Preços (entrada e meia-entrada)

Pista Premium R$ 990 R$ 495

Pista R$ 650 R$ 325

Cadeira Inferior R$ 890 R$ 445

Cadeira Superior R$ 450 R$ 225

FLORIANÓPOLIS

Data: 19 de outubro

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva / Ressacada – Avenida Deputado Adimicio Freitas 1000 / Carianos

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Preços (entrada e meia-entrada)

Pista Premium R$ 990 R$ 495

Pista R$ 650 R$ 325

Cadeira Coberta A R$ 890 R$ 445

Cadeira Coberta C/D R$ 890 R$ 445

Cadeira Descoberta B R$ 450 R$ 225