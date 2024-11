Paul Di’Anno: causa da morte do ex-vocalista do Iron Maiden é revelada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A causa da morte de Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, foi revelada através de uma nota publicada na página do músico no Facebook nesta segunda-feira, 11. De acordo com a autópsia, Di’Anno sofreu uma ruptura do pericárdio, membrana que envolve o coração, e faleceu instantaneamente. “Caros fãs e amigos, recebemos permissão da família de Paul para trazer a vocês a notícia da causa de sua morte, após os resultados da autópsia terem sido recebidos. Suas irmãs Cheryl e Michelle confirmaram o seguinte: ‘Basicamente, ele teve um rasgo no saco ao redor do coração e o sangue encheu sua artéria aorta, o que fez com que o coração parasse.’ A morte de Paul foi instantânea e, espero, indolor. Que ele descanse em paz”, diz o comunicado.

Di’Anno faleceu em 19 de outubro, aos 66 anos. Segundo o jornal Daily Mail, ele foi encontrado sem vida por seus cuidadores em sua casa, um modesto apartamento de um conjunto habitacional do governo em Salisbury, no Reino Unido. Com a saúde debilitada, ele só se locomovia em uma cadeira de rodas, e estaria enfrentando problemas financeiros após gastar todas as reservas em tratamentos médicos.

Quem foi Paul Di’Anno?

Nascido em 17 de maio de 1958 em Chingford, Londres, na Inglaterra, Paul Di’Anno — cujo nome real era Paul Andrews — tinha cidadania britânica e brasileira. Ele chegou a morar em São Paulo e tem duas filhas brasileiras. Antes de entrar no Iron Maiden, ele trabalhou como açougueiro e cozinheiro. No Iron Maiden, ele ajudou a alavancar a banda ao estrelato mundial, pavimentando o caminho para a entrada de Bruce Dickinson. Ele foi demitido após dois álbuns, devido ao vício em drogas, que ele revelou em entrevista a Mick Wall, em um livro biográfico do grupo. Desavenças também com o baixista Steve Harris ajudaram a sacramentar sua saída.

Em seus últimos anos de vida, ele chegou a fazer diversas cirurgias no joelho e sua perna estava muito inchada. Em 2022, por exemplo, ele fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o tratamento. A falta de mobilidade também colaborou para um isolamento involuntário. Eram os shows que faziam com que ele socializasse e, apesar de colaborarem para a piora da sua saúde física, eles faziam bem para a saúde mental.

Em 2022, quando se preparava para uma cirurgia na Croácia, os ex-colegas do Iron Maiden o procuraram para reatar a amizade. A banda anunciou que cobriria os valores restantes das cirurgias. Di’Anno passou, então, a se corresponder com frequência com Steve Harris e Bruce Dickson. Com Harris, o assunto favorito era o futebol, paixão de ambos, e o time West Ham. No Brasil, ele dizia torcer para o Corinthians.

