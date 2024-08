Os responsáveis pelo duplo revés de Taylor Swift nas paradas musicais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper americano Post Malone,de 29 anos, deu uma guinada na carreira e lançou recentemente o elogiado álbum de country F-1 Trillion com participações especiais de ícones do gênero, como Dolly Parton, Luke Combs, Chris Stapleton, Hank Williams Jr, Blake Shelton muitos outros. A nova empreitada deu tão certo que o álbum desbancou The Tortured Poets Department, de Taylor Swift, que ocupava a primeira posição da Billboard 200 há 15 semanas. O disco da cantora agora está em terceiro lugar, atrás de The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan, em segundo lugar.

O álbum de Post Malone vendeu 250.000 unidades na semana que terminou em 22 de agosto, de acordo com a empresa Luminate. Além de liderar a prestigiosa Billboard 200, Post Malone também está no topo da lista de Country da revista. F-1 Trillion é o segundo álbum de country mais vendido em 2024, só perdendo para Cowboy Carter, de Beyoncé.

A métrica utilizada pela Billboard para classificar os álbuns leva em consideração o consumo das músicas nos serviços de streaming, que são convertidos e unidades equivalentes de vendas de álbuns. O cálculo de cada unidade equivale a uma venda de álbum, ou 10 faixas individuais vendidas de um álbum, ou 3.750 transmissões oficiais de áudio e vídeo suportadas por anúncios ou 1.250 pagas/por assinatura sob demanda geradas por músicas de um álbum.

Taylor Swift se manteve tanto tempo no topo após utilizar uma técnica não muito ortodoxa de relançamento de versões especiais do mesmo álbum. Sempre que algum artista ameaça derrubá-la, Swift tira da manga uma edição alternativa do álbum, com faixas bônus, brindes colecionáveis e artes de capa diferentes, a fim de se manter em primeiro lugar. Com mais canções circulando e uma base de fãs ávida por consumir todo o trabalho, as vendas da cantora aumentam significativamente, barrando qualquer outro artista na corrida para o topo.

