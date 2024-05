Os planos de David Gilmour para voltar aos palcos após oito anos afastado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, revelou que deverá voltar aos palcos após oito anos. A informação foi dada em uma entrevista para a revista Uncut, onde ele falou sobre seu próximo álbum Luck and Strange, previsto para ser lançado em 6 de setembro.

Gilmour afirmou que ele relutava em revisitar o repertório do Pink Floyd dos anos 70 e que seria provável que ele apresentasse músicas de outras décadas. “Tem músicas dos álbuns Momentary Lapse Of Reason e The Division Bell. Quer dizer, acho que High Hopes é tão bom quanto qualquer coisa que já fizemos em qualquer época”, ele disse.

Na entrevista, o músico falou sobre a ideia de ter um show holográfico do Pink Floyd, ao estilo Abba Voyage. “Se alguém surgisse com todo o dinheiro e todas as ideias brilhantes – e então, uma vez que concordássemos com uma série de coisas muito, muito difíceis e condições onerosas – eu diria: ‘Sim, OK.’”

O músico contou ainda sobre as mudanças em sua banda, dizendo que alguns músicos se sairiam melhor em uma banda tributo ao Pink Floyd. “Pensei em contratar pessoas genuinamente criativas e dar-lhes um pouco mais de espaço. Esse é o plano. Então teremos alguns caras mais jovens ao lado de Guy and the Webb Sisters, que cantaram com Leonard Cohen em suas últimas turnês”, afirmou.

Continua após a publicidade

Ao final, o guitarrista disse que há mais material inédito para ser lançado. “Temos muito mais músicas incompletas com as quais podemos começar. A intenção é lançar outra coisa o mais rápido possível”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial