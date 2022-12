Os nove álbuns internacionais mais aguardados de 2023

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ano de 2023 será repleto de bons lançamentos musicais, inclusive com novos trabalhos de bandas como The Cure, Depeche Mode e Paramore. As boas surpresas deverão vir do novo disco do Måneskin, Lana Del Rey e The Killers. Vale também ficar de olho no novo trabalho de Selena Gomez, que retorna à música depois de um revelador documentário em que ela fala sobre sua saúde mental. Confira:

Rush!, do Måneskin

Previsão de lançamento: 20 de janeiro

Fenômeno em 2022, a banda italiana de rock Måneskin promete continuar em evidência no próximo ano com seu novo álbum de inéditas, Rush!. O disco será o primeiro desde a vitória no Eurovision, em 2021. O novo trabalho tem influência de Radiohead e, segundo os integrantes, sairá da zona de conforto do grupo.

Atum: Act Two, do Smashing Pumpkins

Previsão de lançamento: 27 de janeiro

A segunda parte da nova opera rock do Smashing Pumpkins sairá em janeiro. Já a terceira e última parte está prevista para abril. O personagem da obra é o mesmo dos álbuns anteriores, Mellon Collie and The Infinite Sadness (1995) e Machina/Machine of God (2000) só que com nomes diferentes.

This Is Why, do Paramore

Previsão de lançamento: 10 de fevereiro

O primeiro álbum do Paramore em seis anos marca também o retorno do grupo aos palcos. Em entrevista recente, a vocalista Hayley Williams disse que o disco “resume a infinidade de emoções ridículas e a montanha-russa de estar vivo em 2022”.

Cracker Island, Gorillaz

Previsão de lançamento: 24 de fevereiro

O novo disco da banda formada por desenhos animados, o oitavo da carreira, chega repleto de participações especiais, como Tame Impala, Bootie Brown e Thundercat. O novo single, Cracker Island, já lançado, atingiu o segundo lugar da parada de músicas alternativas da Billboard.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana del Rey

Previsão de lançamento: 10 de março

Em dezembro, Lana Del Rey revelou When’s it gonna be my turn?, a primeira música do novo álbum, o nono da carreira. O novo disco terá participações especiais de Jon Batiste, Father John Misty e produção de Jack Antonoff.

Memento Mori, Depeche Mode

Previsão de lançamento: março

Dave Gahan e Martin Gore anunciaram que iriam gravar um novo disco em homenagem ao colega e fundador do grupo, Andy Fletcher, morto em 2022. O título, Memento Mori, é uma expressão em latim que significa lembrar que todos somos mortais. O décimo quinto álbum será acompanhado de uma extensa turnê internacional.

The Killers

Ainda sem data de lançamento

Previsto para ser lançado em 2023, o novo álbum do The Killers, ainda sem título, já tem uma música divulgada, Boy, prevista para ter sido lançado originalmente no álbum Pressure Machine. A banda está atualmente em turnê mundial.

Songs Of A Lost World, The Cure

Ainda sem data de lançamento

O aguardado décimo-quarto álbum do The Cure deverá ser lançado em 2023. O vocalista Robert Smith e os companheiros de banda já estão tocando as novas faixas em sua atual turnê pela Europa.

Selena Gomez

Ainda sem data de lançamento

Após lançar um revelador documentário na Apple TV+ falando sobre sua saúde mental, a cantora Selena Gomez anunciou que retornou ao estúdio para gravar um novo álbum. A artista havia sugerido que poderia abandonar a carreira musical mas, aparentemente, mudou de ideia. “Estou aberta a uma turnê, mil por cento, mas obviamente tenho obrigações e coisas que quero fazer, então quando for a hora certa”, ela disse sobre uma provável turnê.